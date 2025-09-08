Es war ein langer Prozess, doch nun trennt sich Clear Channel von seinem letzten europäischen Business. Der Außenwerber verkündete eine Einigung mit dem spanischen Medienkonzern Atresmedia.

Als Kaufpreis gab das Unternehmen 115 Millionen Euro oder circa 135 Millionen US-Dollar an, mit Vorbehalt einiger Anpassungen.

Letzte Europa-Unit verkauft

Damit schließt Clear Channel den Verkauf aller europäischen Einheiten ab: Italien, die Schweiz und Frankreich wurden verkauft, ebenso das nordeuropäische Geschäft an die Bauer Media Group. Wie Italien sollte Spanien an JC Decaux gehen, der Deal platzte aber. Clear Channel will sich nun voll auf das USA- und das Flughafen-Geschäft konzentrieren. Auch vom Lateinamerika-Geschäft hat sich das Unternehmen getrennt.

„Die Vereinbarung zum Verkauf unseres Geschäfts in Spanien ist der letzte Schritt zur Vollendung unseres Prozesses zur Veräußerung unserer europäischen Geschäfte. Durch die Monetarisierung unserer europäischen und lateinamerikanischen Geschäftsbereiche haben wir unsere Bilanz verbessert und unseren Fokus auf das Wachstum unserer Segmente Amerika und Flughäfen geschärft“, sagt Scott Wells, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor Holdings.

Das Unternehmen beabsichtigt, den erwarteten Erlös aus dem Verkauf nach Zahlung zur weiteren Reduzierung seiner ausstehenden Schulden zu verwenden. Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2026 nach Erhalt der behördlichen Genehmigung abgeschlossen sein.

Ein weiterer Publisher kommt ins Spiel

Mit Atresmedia übernimmt ein Publisher ähnliche der Bauer Media Group das spanische OoH-Geschäft. Das Unternehmen ist in Spanien unter anderem im Radio- und um TV-Geschäft tätig und betreibt mehrere Sender.

Mit der Übernahme von Clear Channel España erweitert Atresmedia sein Portfolio und will vor allem die strategischen Wachstumschancen von DooH ergreifen. Clear Channel España verfügt laut eigener Aussage über mehr als 1.300 DooH-Screens in den großen spanischen Städten.

