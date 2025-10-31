London wurde im Oktober zum Zentrum künstlerischer Aktivitäten, als die Frieze London 2025 Künstler, Kuratoren und Publikum zusammenbrachte. Unter den Teilnehmern war auch LG Electronics, das wieder mit OLED-Displays Kunstwerke präsentierte, die sich mit der Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie befassen.

Auf der Messe zeigte LG Werke von Se Ok Suh – einem Pionier der modernen koreanischen abstrakten Tuschemalerei –, die von seinen Söhnen, dem Künstler Do Ho Suh und dem Architekten Eul Ho Suh, digital neu interpretiert wurden. Die Neuinterpretation der People-Serie wurde als Animationen auf transparenten LG OLED T-TVs und OLED Evo-Panels präsentiert.

Transparenz und Bewegung

Die Zusammenarbeit der Brüder verband somit traditionelle Kunstfertigkeit mit digitalem Design und zeigte, wie moderne Display-Technologie als Medium für künstlerischen Ausdruck genutzt werden kann. Eul Ho Suh gestaltete auch den Ausstellungsraum und betonte dabei Transparenz und Bewegung, um die fließenden Eigenschaften der Werke widerzuspiegeln. Über die Frieze hinaus wurde die Ausstellung im Korean Cultural Centre UK auf einem 83-Zoll-OLED-TV von LG gezeigt, begleitet von einer Dokumentation über kreative Philosophie und künstlerische Herkunft von Se Ok Suh.

Wie im invidis-Jahrbuch 2025 ausführlich erläutert, sind OLED-Installationen meist Leuchtturmprojekte, die inspirieren und Aufmerksamkeit erregen – doch ihre großflächige Einführung wird durch wirtschaftliche Realitäten behindert, insbesondere in kommerziellen Umgebungen, die rund um die Uhr in Betrieb sind und in denen Lebenszyklus- und Betriebskosten eine entscheidende Rolle spielen.

OLED im invidis Jahrbuch 2025 Im invidis Jahrbuch werden neue Technologien diskutiert und bestehende evaluiert – dieses Jahr analysiert unter anderem Branchen-Veteran Dave Haynes ausführlich die Vor- und Nachteile von OLEDs. Laden Sie sich das Jahrbuch in der Downloadsektion herunter.

