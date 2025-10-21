PPDS hat die neueste Generation seiner Hospitality-TVs der Mediasuite-Serien vorgestellt. Den Anfang machen dabei zwei Modelle, die voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen: Die Serien Philips Mediasuite 6000 sowie Philips Mediasuite 7000. PPDS kündigte bereits an, beide Serien live auf der ISE 2026, auf dem Stand 3P500, vorzuführen.

Bei beiden Serien sind, wie bei Mediasuite gewohnt, Google Cast, Airplay und Netflix integrierbar. Neu hinzu kommt eine Kompatibilität mit Cloud-Gaming. Damit können Gäste ihre eigenen Gaming-Subscriptions über den TV aktivieren – ohne dass eine Spielekonsole nötig ist. Hotels können wählen, ob sie die entsprechenden Controller zur Leihe anbieten.

Für einen passenden Sound sind die neuen TVs mit einem speziell zugeschnittenen Lautsprecher ausgestattet, außerdem gibt es die Möglichkeit, Kopfhörer per Bluetooth anzudocken.

TVs mit Ambilight

Mit der Philips Mediasuite 6000 Serie wird das Ambilight-Feature weitergeführt: Der TV ist mit rückprojizierenden LEDs ausgestattet, die die Wand hinter dem Fernseher in ein immersives Umgebungslicht tauchen. Dadurch wirken die abgespielten Bilder größer, und die Seh-Experience ist angenehmer für die Augen.

Hoteliers können die Beleuchtung alternativ an ihr Branding sowie an den Stil oder die Einrichtung jedes Zimmers anpassen. Die 6000-Serie ist in 43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich.

Für beengte Installationen

Die Philips Mediasuite 7000 Serie hingegen trägt den Zusatz Ultraslim, was bereits auf ihre Besonderheit hinweist. Mit einer Einbautiefe von weniger als drei Zentimetern eignet sie sich für platzarme Installationen, zum Beispiel in kleineren Boutique-Hotelzimmern oder in Kreuzfahrtkabinen.

Für den Einsatz auf Kreuzfahrtschiffen sind die Schaltkreise des TVs mit einer zusätzlichen Schutzschicht versehen, die das Eindringen von Salz oder Feuchtigkeit verhindern soll. Die Ultraslim-Serie wird es in den Formaten 24, 32, 43, 50, 55 und 65 Zoll geben.

Energie sparen, Daten begrenzen

Beide Serien lassen sich laut PPDS in die IPTV-Infrastruktur des Hotels integrieren, sodass Integratoren die für das jeweilige Hotel am besten geeignete Lösung entwickeln können. Dank des Dreifachtuners im Fernseher können Hotels außerdem Kabel-, Satelliten- und terrestrische Dienste in einer einzigen Kanalliste anbieten.

Die Bandbreitenüberwachungsfunktion Mediasuite-Fernseher hilft dabei, die in einem bestimmten Gästezimmer verwendete Datenmenge zu kontrollieren. Sie kann aktiviert werden, um die Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur zu begrenzen, den Datenverbrauch zu reduzieren und die Leistung jedes Fernsehers im Zimmer zu optimieren.

Beide Modelle erreichen zudem die Energieeffizienzklasse E des European Energy Labels.

