Wenn es anschaulich werden soll, misst man gerne in Fußballfeldern. Bei dieser speziellen „Out-of-Home“-Fläche bietet es sich ebenfalls an: Auf einer Fläche von sechs Fußball-Feldern erblühte im Wortsinn das Logo von Süßigkeit-Hersteller Katjes.

In der Einflugschneise des Flughafen Frankfurt wurde die Wildblumen-Fläche durch GPS-gesteuerte Samenausstreuung erstellt. Als Agenturen waren Essence Mediacom M-Studio sowie der Partner Geoxip mit an Bord. Bis Mitte August erreichte das Blüten-OoH innerhalb von circa 4 Monaten rund 8 Millionen Sichtkontakte. Die organische Reichweite entstand nicht nur durch die Lage in der Einflugschneise, sondern auch durch Social-Media-Posts von Flugreisenden.

Blühendes Marketing

Pascal Bua, Global Marketing Manager bei Katjes, kommentiert: „Unser Katjes-Blumenfeld zeigt, dass kreatives Marketing und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können. Es verbindet die Werte der Marke auf natürliche Weise zu einem Markenstatement, das buchstäblich wächst und blüht. Die Reaktionen zeigen: Diese besondere und doch bodenständige Idee kommt an und passt perfekt zur Marke Katjes.“

„Moderne Markenkommunikation verbindet Kreativität mit ökologischer Verantwortung“, erklärt Iris Althaus, Chief Strategy Officer bei Essence Mediacom. „Uns war wichtig zu zeigen, dass Markenflächen bei kreativer Umsetzung auch positive Effekte für Insekten haben können. Für eine Marke wie Katjes, die seit jeher auf pflanzliche Vielfalt setzt, ist das die konsequente Übersetzung ihrer Werte in die Realität.“

Essence Mediacom und Katjes arbeiten im Bereich Marketing bereits seit 2017 zusammen.

