M-Cube organisierte gemeinsam mit Megapixel eine exklusive Veranstaltung im Ventana Experience Centre in London. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie immersive digitale Technologien den Einzelhandel, das Gastgewerbe und Unternehmensumgebungen neu definieren.

Das Event brachte führende Köpfe aus den Bereichen Einzelhandel, Architektur und AV-Beratung zusammen. In Präsentationen von Sky, dem Digitalkünstler Ryan Koopmans sowie Designspezialisten wurde diskutiert, wie kreative Inhalte und architektonisches Design zu einem messbaren Markenimpact beitragen können.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Damon Crowhurst, Vertriebsleiter bei Megapixel. Es folgte ein Gespräch zwischen John Magill, europäischer Leiter für Ladengestaltung und Merchandising bei Sky, und Iffat Chaudhry von M-Cube. Gemeinsam beleuchteten sie die Integration transparenter LED-Displays in den Flagship-Stores von Sky – ein Beispiel dafür, wie Technologie Kundenerlebnisse im stationären Handel transformiert.

Zum Abschluss sprach Ross Pedgrift, Country Manager von M-Cube UK, über die Chancen branchenübergreifender Zusammenarbeit. Sein Fazit: Nur durch die Verbindung von Daten, Design und Technologie entstehen wirklich fesselnde und zukunftsorientierte Markenwelten.

