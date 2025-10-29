Zusammen mit der Wand AG aus Chur startet der Schweizer Außenwerber APG|SGA ein Außenwerbe-Angebot, das hoch hinaufgeht: handgemalte Werbemurals in den Schweizer Bergen.

An verschiedenen Wintersport-Stationen, unter anderem St. Moritz, Zermatt und dem Jungfraujoch, sind Flächen von verschiedener Größe und Form buchbar. die Standorte reichen über Flächen auf Liftstationen bis zu den Tunnelwänden im Jungfrau-Eigerstollen.

Für die Umsetzung ist das Mural-Art-Künstlernetzwerk von Wand verantwortlich, das bereits Werbemurals und Urban-Art-Projekte in der Schweiz und anderen Ländern realisiert hat.

Filmische Begleitung möglich

„Die Mountain Murals schaffen ein einzigartiges Werbeerlebnis in den Alpen“, sagt Marcel Baumann, Leiter Key Account Management bei APG|SGA. „Marken können ihre Botschaften kunstvoll inszenieren, emotional wirken und an Top-Standorten eine aktive, kaufkräftige Zielgruppe nachhaltig beeindrucken.“

Mit den Murals ergänzt APG|SGA sein Portfolio in den Schweizer Bergen, das unter anderem die Mountain E-Panels umfasst. Auf Anfrage kann das Erstellen des Murals auch filmisch begleitet werden, um auch online ein entsprechendes Echo erstellen zu können.

Die Faszination von Murals ist gerade in einer digitalisierten Welt noch immer hoch – wie auch das OOH-Magazin des FAW in einem lesenswerten Artikel berichtete.

