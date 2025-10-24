Die neueste Outdoor-Kampagne von Cadbury’s Heroes hat auf der Plattform „Test Your Ad“ von System1 eine Rekordbewertung von 5,9 Sternen erreicht – die höchste Punktzahl, die jemals für eine Außenwerbung vergeben wurde. Die Anzeigen zeigen eine Reihe von Schokoladen aus der Cadbury’s Heroes-Kollektion, die mit den Namen ikonischer Figuren aus Popkultur und Literatur neu benannt wurden.

Zwei Kreationen, „Pride and Prejudice“ und „Queen“, erhielten die Bestnote von 5,9 Sternen, während „Robin Hood“ 5,8 Sterne erzielte. Der begleitende TV-Spot erreichte ebenfalls 5,9 Sterne. Im Vergleich dazu erhält eine Außenwerbung im Durchschnitt nur 2,5 Sterne.

Das Star Rating von System1 misst die emotionale Reaktion, die ein wichtiger Indikator für das langfristige Wachstum einer Marke ist. Die Cadbury-Kampagne interpretiert die Heroes-Schokoladen neu als Ikonen der Popkultur und erzeugt einen humorvollen „Double-Take“-Effekt, der die Wiedererkennung und Erinnerung fördert.

„Cadbury hat eine brillant einfache und unverkennbar Cadbury-typische Werbung geschaffen“, sagt Andrew Tindall, SVP Partnerships bei System1. „Es ist ein weiteres Meisterstück, wie man unverwechselbare Elemente wie Farbe, Ton und Emotionen einsetzt, um im Gedächtnis zu bleiben und eine langfristige Markenbindung aufzubauen.“

System1 veröffentlichte kürzlich in Zusammenarbeit mit JC Decaux UK eine Studie, aus der hervorgeht, dass Außenwerbung, die eine hohe positive emotionale Reaktion hervorrief – 3 Sterne und mehr im System1-Rating –, doppelt so effektiv war, um konkrete Geschäftsergebnisse zu erzielen, wie Werbung, die bei den Betrachtern eine neutrale Reaktion hervorrief.

Anzeige