Vom Telstar bis Trionda: Die Sphere in Las Vegas rollte Ballgeschichte groß auf – und bereitete so die Enthüllung des Adidas-WM-Balls für 2026 vor.

Adidas hat Trionda, den offiziellen Spielball der Fifa-Weltmeisterschaft 2026, am 3. Oktober vorgestellt. Das Design des Balls zeigt die Farben Rot, Grün und Blau, die symbolisch für die drei Gastgeberländer der Weltmeisterschaft 2026 stehen: Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten. Damit begann auch der offizielle Countdown für die Fußball-WM.

Um das gebührend zu bewerben, entschied sich Adidas für eine ikonische Werbefläche, die sich perfekt für eine Ball-Präsentation eignet. Die Rede ist natürlich von der Sphere in Las Vegas. Und hier wurde am 3. Oktober ein Teaser-Spot gespielt, der jedem Fußballfan das Herz aufgehen ließ.

Bälle auf die Kugel

Es wurde nämlich in riesiger Größe alle offiziellen WM-Bälle seit 1970 in ganzer Sphere-Größe angezeigt. Es startete mit dem Telstar Durlast und endete schließlich mit dem neuen Trionda. Großes Storytelling mit der passenden LED-Leinwand.

Wir wissen ja um die technische Ausstattung im Inneren der Sphere, und hier kann auch der Trionda ein wenig mithalten: Im Inneren des Balls ist ein Sensorchip verbaut, der Bewegungsdaten in Echtzeit überträgt. Diese Technologie soll die Arbeit des VAR unterstützen, insbesondere bei der Analyse von Ballkontakten und der Beurteilung von Spielsituationen wie Abseits oder Handspiel.

