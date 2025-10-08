Vom 5. bis 7. November findet in Seoul, Südkorea, das Regionalforum der World Out of Home Organization (WOO) statt. Dort wird Daniel Hofer, langjähriges Vorstandsmitglied der WOO und Vertreter von JC Decaux, die Ergebnisse einer aktuellen Studie vorstellen. Diese untersucht die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Wachstum des Außenwerbemarktes auf internationalen Märkten.

Daniel Hofer ist Vorsitzender vom Schweizer Außenwerber APG/SGA sowie stellvertretender Vorsitzender von Gewista aus Österreich. In seiner Keynote wird er erläutern, welche Faktoren das Wachstum des Marktanteils von Außenwerbung vorantreiben und welche Lehren die Branche aus den Strategien anderer Medien ziehen kann.

Tom Goddard, Präsident der WOO, betont die Expertise des OoH-Veteranen: „Daniel Hofer ist nicht nur ein Fachmann für Außenwerbung, sondern auch ein globaler Medienexperte. Wir freuen uns, durch seine Präsentation exklusive Einblicke in den aktuellen Stand der Außenwerbung und in Möglichkeiten zur Steigerung ihres globalen Marktanteils zu erhalten.“

Nach dem Regionalforum veranstaltet die WOO im Juni 2026 auch wieder ihren globalen Summit, der diesmal in London stattfindet.

