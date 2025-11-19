Kundenerlebnis und Datenschutz unter einem Hut: Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten von Sensorik für Retail Media? Und wie können Händler die Technologie am besten nutzen?

Diesen Fragen gehen Advertima und invidis impact heute um 10 Uhr in einem gemeinsamen Webinar nach. Markus Deserno und Thomas Neumeister von invidis impact werden gemeinsam mit Nilapsan Naguleswaran von Keyed und Christian Bahrendt von Advertima einen Überblick zu Entwicklungen und Chancen geben.

Unter anderem zeigt Advertima, wie anonymisierte 3D-Daten und Machine Learning das Einkaufserlebnis verbessern. Dies geschieht ohne personenbezogene Daten zu kompromittieren. Mit Privacy by Design Vertrauen schafft die Technologie Vertrauen und steigert dabei gleichzeitig Werbe-Effizienz sowie Umsatz.

Das Webinar „Sensorik im Handel – Chancen nutzen, Datenschutz bewahren“ findet heute um 10 Uhr statt. Noch sind Plätze frei, melden Sie sich jetzt an. Hier geht es zur Registrierung.

Anzeige