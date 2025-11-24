Die Bauer Media Group baut nach der Übernahme des Clear-Channel-Geschäfts in Nordeuropa ihren DooH-Fußabdruck in Großbrittanien weiter aus. Die Tochtergesellschaft Bauer Media Outdoor verkündete nun eine Partnerschaft mit der Supermarktkette Morissons: Vor Morrisons-Markteingängen wird Bauer UK-weit ein Netzwerk von 300 DooH-Displays errichten.

Zum Einsatz kommen dabei Waferlite-Screens des ebenfalls von Bauer übernommenen Display-Herstellers Amscreen. Die Inbetriebnahme des Netzes ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Die DooH/Retail-Media-Partnerschaft läuft erst einmal für sieben Jahre. Vermarktet wird das programmatisch buchbare Netzwerk gemeinsam von Bauer Media Outdoor und MMG, der Full-Service-Retail-Media-Agentur von Morrisons.

Richard Bon, Geschäftsführer bei Bauer Media Outdoor, kommentiert: „Der Abschluss dieser spannenden neuen Partnerschaft mit Morrisons ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Rolle von Out-of-Home im gesamten britischen Einzelhandelsmedien-Ökosystem. Mit perfekt positionierten Displays an den Eingängen der Filialen im ganzen Land schaffen wir für Marken unverzichtbare Möglichkeiten, genau in dem Moment mit Millionen von Käufern in Kontakt zu treten, in dem Kaufentscheidungen getroffen werden.“

Morrisons betritt mit der Zusammenarbeit das erste Mal DooH/Instore-Retail-Media-Boden. Bauer Media Outdoor hingegen hat nun buchstäblich einen Fuß in der Retail-Media-Tür und ergänzt sein klassisches DooH-Adshel-Netzwerk mit mehr als 4.000 Screens um die 300 Displays im Retail-Eingangsberiech. Diese bieten einen spannenden Mix zwischen Retail Media und DooH. Im DACH-Raum beweisen Unternehmen wie Digooh und Retailer wie Rewe, dass diese Platzierung noch viel Potenzial bietet.

