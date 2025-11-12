PPDS und Oracle Red Bull Racing verbindet eine langjährige Partnerschaft, die Anfang des Jahres noch einmal verlängert wurde. Für den Rennstall hat der Hersteller zahlreiche hochkarätige Signage-Projekte realisiert, unter anderem eine riesige gebogene LED im Red Bull Technology Campus im britischen Milton Keynes.

Nun gibt es dort eine neue Installation im Red Bull Technology Campus im britischen Milton Keynes: Um Mitarbeiter und Besucher des mehr als 65.000 Quadratmeter großen Geländes zu informieren und zu leiten, wurden auf dem Gelände Philips Public LED 7000 Series-Totems aufgestellt – jeweils 3 Meter hoch, mit speziell angefertigten Schutzgehäusen.

Damit wird erstmals ein Philips-Produkt auf dem Red-Bull-Campus im Außenbereich eingesetzt. Die Stelen ersetzen das bisherige analoge Schildersystem und sind am Eingang der Sicherheitsschranke sowie am Haupteingang postiert.

Spezielles Outdoor-Gehäuse

Die Public LED 7000 wurde unter anderem werden ihrer hohen Helligkeit und Kontrastfähigkeit ausgewählt. Als Pixelpitch kamen 2,4 Millimeter zum Einsatz. Da in Milton Keynes jährlich mehr als 730 Millimeter Niederschlag fallen, war eine hohe Wetterfestigkeit Pflicht. PPDS arbeitete daher für das Schutzgehäuse mit dem niederländischen Spezialisten Vebo Digital Signage Solutions zusammen. Die Stelen sind außerdem individuell mit dem Red-Bull-Racing-Logo geschmückt.

Die zentrale Steuerung und Fernüberwachung der Stelen erfolgt über Novastar-Controller und das CMS DS Templates. Somit können die Inhalte auch an bestimmte Ereignisse angepasst werden, wie der Besuch von prominenten Persönlichkeiten.

Jae O Choi Park, EMEA Commercial Head bei PPDS, kommentiert: „Durch die Nutzung unseres Netzwerks von PPDS-Partnern können wir unsere Philips Professional Displays mit einzigartigen Lösungen für Oracle Red Bull Racing ergänzen. Ob drinnen, draußen oder rundherum – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dem Team sowie seinen Besuchern und Gästen das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

