Die Außenwerbung in ihrer Gesamtheit optimal nutzen: Das beinhaltet das clevere Zusammenspiel von Plakaten und Displays. Nur so kann der relevante „Georaum“ hinter der Customer Journey optimal genutzt werden.

Das erkennt auch der Markt, der OoH zunehmend ganzheitlich denkt und plant. Bei der Verbindung der spezifischen Stärken von klassischen und digitalen Aussenmedien bleiben jedoch einige Herausforderungen. Eine davon: die –noch – fehlende gemeinsame Mediawährung.

Im aktuellen OOH-Magazin-Artikel befragt Helmut van Rinsum im Artikel „One Out of Home“ dazu mehrere Experten: Anja Jeremias, Geschäftsführerin der Pilot Agenturgruppe, Tino Reinecke, Managing Partner bei Mediaplus Köln, DooH-Spezialist Mike Klostermann, Bernd Rabsahl, CEO der It Works Group sowie Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland sowie Präsident des FAW. Sie sprechen darüber, wie die beiden Schwestermedien am besten kombiniert werden und wie man dem Ziel einer gemeinsamen Währung näherkommen kann.

Lesen Sie den Artikel im aktuellen OOH-Magazin 3/2025, das auch online verfügbar ist.

