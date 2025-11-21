Der CMS-Anbieter Nowsignage schließt einen seiner größten Aufträge überhaupt ab: Über sechs Monaten rollten die Briten cloudbasierte, digitale Menü-Boards in tausenden Filialen der US-amerikanischen QSR-Kette Little Caesars aus. Das neue, zentralisierte System löst frühere manuelle und standortbezogene Prozesse ab und ist inzwischen in 16 Ländern im Einsatz.

Kern der Lösung ist eine maßgeschneiderte Menüboard-App, die direkt in die Nowsignage-Plattform integriert ist. Inhalte werden in Echtzeit angepasst – basierend auf Preisen, Verfügbarkeit und regionalen Vorgaben. Das System unterstützt mehrere Sprachen und Währungen und soll gleichzeitig Spielraum für lokale Layout- und Messaging-Anpassungen schaffen.

Dieses Video liefert weitere Einblicke in das Projekt:

„Wir hatten mehrere technische Anforderungen, die nicht einfach zu erfüllen waren, insbesondere angesichts des engen Zeitplans“, sagt Ray Khano, Director of IT Operations bei Little Caesars. „Nowsignage hat uns geholfen, diesen Übergang viel einfacher als erwartet zu gestalten.“

Für die Marketingteams eröffnen sich neue Möglichkeiten: Vollbild-Takeovers, Markenkooperationen und globale Kampagnen können nun parallel ausgespielt werden. Regionale Teams konzentrieren sich derweil auf die tägliche Pflege der Menüinhalte.

Mit dem Schritt zu einer einheitlichen Cloud-Infrastruktur hat Little Caesars seinen Digital Signage-Betrieb verschlankt und die Datenqualität im gesamten Netzwerk verbessert. Die neue Architektur ist skalierbar ausgelegt und soll das weitere Wachstum der Marke in Nordamerika und internationalen Märkten unterstützen – auch nach Deutschland will die Pizza-Kette expandieren.

