Azerion Austria fasst ausgewählte DooH-Standorte am Flughafen Wien zu einem programmatisch buchbaren Channel zusammen, der Werbetreibenden automatisierte Echtzeit-Ausspielungen am Airport ermöglicht. Das neue Angebot ergänzt das bestehende digitale Inventar des Flughafens um eine zusätzliche Buchungsoption. Airport Media begleitet die technische und organisatorische Umsetzung auf Seiten des Flughafens.

Als erster Kunde auf dem programmatischen Channel warb Manner mit einer laufenden Imagekampagne. „Bei Manner haben wir die programmatischen DooH-Möglichkeiten gezielt mit den Markenwerten vernetzt und gezeigt, wie moderne Media funktioniert – sichtbar, datengetrieben und effizient“, sagt Jonilda Keci, Senior Digital Client Consultant bei UM Panmedia.

Programmatisch ergänzt klassisch

Azerion Austria und Airport Media betonen, dass die programmatische Option bestehende Verfügbarkeiten nicht ersetzt, sondern parallel zu herkömmlichen Buchungen zur Verfügung steht. Durch das Zusammenführen der Standorte wurde ein definierter Channel geschaffen, den Kunden als zusammenhängende Einheit programmatisch buchen können. Die Einbindung erfolgt ergänzend zu bestehenden Buchungswegen.

Seit 2024 vermarktet Azerion Austria die DooH-Displays am Flughafen Wien – damals noch als Goldbach Austria.