Audible präsentiert eine begehbare Schneekugel auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. RFID-Technik und Sound-Shower schaffen individuelle Hörmomente.

Audible hat gemeinsam mit Wavemaker auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt eine begehbare Schneekugel installiert. Die Aktion lief vom 12. bis 15. Dezember; sie richtete sich an Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts, die vor Ort kuratierte Hörgeschichten entdecken konnten.

Im Inneren der Schneekugel stand dabei ein geschmückter Weihnachtsbaum. Seine Ornamente waren mit RFID-Chips ausgestattet, die jeweils eine Audible-Geschichte aktivieren. Drei Mini-Lounges ermöglichten parallele Hörerlebnisse. Dafür kam die Sound-Shower-Technologie zum Einsatz, womit sich verschiedene Inhalte gleichzeitig abspielen lassen.

Physische Installation trifft digitalen Content

Die Installation wurde von der WPP Media-Agentur Wavemaker entwickelt. Sie ist Teil einer Kampagne, die vom 14. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 über Social Media, TV, Streaming, Out-of-Home, Digital und Audio ausgespielt wird.

„In der hektischen Vorweihnachtszeit schaffen wir mit der Audible-Schneekugel einen Ort der Entschleunigung und des gemeinsamen Erlebens“, sagt Kristina Klein, Geschäftsführerin bei Wavemaker.

Die Umsetzung zeigte somit eine Verbindung von physischer Installation und digitalem Content.

Anzeige