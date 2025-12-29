In Las Vegas zeigt Etherdyne Technologies, dass es auch ohne geht: Mit einem Setup, das verschiedene Arbeitsplatz-Devices wie eine Ladestation und einen Bildschirm mit kabellosem Strom versorgt.

Dahinter – oder besser darunter – steckt eine Technologie, die auf Basis von Niederfrequenz-Magnetresonanz eine „Power Zone“ schafft, in der elektrische Geräte geladen werden. In diesem Fall auf dem Tisch oder einige Zentimeter darüber. Allerdings müssen die Geräte mit einem Empfängermodul ausgestattet sein. Solange die Geräte nicht die Zone verlassen, können sie frei bewegt werden.

Auch im Retail anwendbar

Neben einem Schreibtisch gibt Etherdyne auch ein Beleuchtungsszenario als Einsatzgebiet an – und auf seiner Website stellt das Unternehmen einen Use Case mit Pacific Northern im Retail-Umfeld vor.

Nach den Angaben des Unternehmens kann die Technologie sicher bis zu 100 Watt Leistung liefern. Etherdyne halte im Zusammenhang mit der Technologie 43 Patente. Auf der CES zeigt Etherdyne Technologies das kabellose Setup auf dem Stand 51716 von Powercast, in der Venetian Expo Smart Home.

Kabelloses Digital Signage Wäre die Technologie auch für Digital Signage nutzbar? Wi-Charge bietet für kleinere Displays bereits eine Wireless-Lösung an, allerdings auf Basis von Infrarot. Gegen einen größeren Roll-out würde bei Etherdyne sprechen, dass es in den Geräten eine eingebaute Magnetspule braucht, um die Magnetstrahlen in Strom umzuwandeln. Maßgeschneiderte Retail-Experiences wären allerdings denkbar.

