Die Lang AG, einer der Drohnenshow-Pioniere in Deutschland, erweitert ihr Drohnenportfolio: mit 850 Einheiten der Damoda V4, die nach Angaben von Lang auf einfache Abläufe und skalierbare Showkonzepte ausgelegt ist. Damit reagiert das Unternehmen auf die zunehmende Nachfrage nach automatisierten Drohnenshows.

Die V4 kombiniert ein Gewicht von 565 Gramm mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku, der innerhalb von 40 bis 60 Minuten kabellos geladen wird. Eine Flugzeit von bis zu 15 Minuten sorgt für reproduzierbare Showsequenzen.

Starten und Landen aus den Trays

Entscheidend für die besondere Effizienz des Systems sind jedoch die Trays: Bei Skalierbakeit, spielen die Trays für die Drohen eine wichtige Rolle. Sechs davon finden in jeder Einheit Platz. Dort laden sie nicht nur, sondern starten und landen auch in den Trays, wo sie von den Pods fixiert werden. Dadurch wird Handling und Transport vereinfacht.

Durch die Stapelbarkeit der Trays lassen sich große Drohnenmengen schnell positionieren, bewegen und wieder einsammeln.

Kein externes Laden nötig

Gleichzeitig reduziert das System den benötigten Personalaufwand, da weder Akkutausch noch manuelle Start- und Landeprozesse erforderlich sind. Ein ergänzendes Master-Battery-Konzept ermöglicht zudem, dass ein komplettes Tray-Set für bis zu drei Shows mit Energie versorgt wird, ohne externe Ladeinfrastruktur zu benötigen.

Die Lang AG unterstützt ihre Kundschaft mit Schulungen und Trainings in der Lang Academy, die sowohl den Betrieb als auch die professionelle Planung und Umsetzung von Flugshows abdecken.