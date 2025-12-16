In eine Software investiert man in der Regel für mindestens fünf Jahre. Dabei zahlt man nicht nur den Lizenzpreis, sondern setzt auch interne Ressourcen ein. Daher ist es wichtig, die Investition nachhaltig zu gestalten: Die Software muss Veränderungen mitmachen, die jedes Unternehmen in so einer langen Zeitspanne durchläuft.

Resilienz ist daher unser zweiter Faktor – nach dem Tech Stack –, den Nutzer beachten sollten, wenn sie einen verlässlichen Software-Partner suchen. invidis-Redakteurin Antonia Hamberger erklärt den Begriff im Video genauer.

Alle 5 Prinzipien sind ausführlich erläutert in unserem neuen Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

