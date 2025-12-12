Der Stadthof Hanau zählt zu den Gewinnern des German Design Award 2026. Das gemeinsame Projekt der Stadt Hanau und von Satis&fy erhielt die Ehrung dreifach: in den Kategorien für Architektur gewannen sie die Awards für Architecture – Public, Urban Space & Infrastructure sowie Circular Design.

German Design Award Der German Design Award ist ein internationaler Premiumpreis des Rats für Formgebung. Seit 2012 prämiert er Arbeiten aus Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur. Für das Jahr 2026 registrierte der Wettbewerb mehr als 3.900 Einreichungen aus 57 Ländern. Die Preisverleihung findet im Februar 2026 in Frankfurt am Main statt.

Dabei würdigte die internationale Jury die gestalterische Qualität, die soziale Bedeutung und den nachhaltigen Ansatz des Vorhabens. Hervorgehoben wurde die harmonische Verbindung von Handel, Kultur und Begegnung sowie die Nutzung von Bestandsressourcen. Die flexible Raumstruktur mache den Stadthof somit zu einem identitätsstiftenden Ort.

Raum für Veranstaltungen

Das Gebäude wurde 2024 von der Stadt Hanau übernommen, nachdem der Kaufhof-Konzern die Schließung angekündigt hatte. Nur ein Jahr später, im März 2025, erfolgte die Eröffnung als Stadthof Hanau. Das traditionelle Handelsmotto wurde durch „Experience pro Quadratmeter“ ersetzt.

Im Inneren entstanden 20 individuell gestaltete Shops, die eine multifunktionale Agora umrahmen – ein Versammlungsort mit Marktplatzcharakter. Dieser kann Treffpunkt und Veranstaltungsort sein. Das Projekt zeigt damit, wie sich ehemalige Verkaufs- und Lagerflächen in eine Mischnutzung transformieren lassen – ähnlich wie bei der Teileröffnung von „The Q“ in Nürnberg.

„Wir haben einen ganzheitlichen Raum geschaffen, in dem Handel, städtisches Leben, Kunst und Events verschmelzen“, sagt Nico Ubenauf, CEO von Satis&fy. Die Auszeichnung bestätige einen nachhaltigen Ansatz sowie das zukunftsfähige Konzept. Claus Kaminsky, Bürgermeister von Hanau, ergänzt: „Die Auszeichnungen sind eine große Ehre und Freude. Sie zeigen vor allen Dingen, dass Gutes entsteht, wenn Kommune und Privatwirtschaft partnerschaftlich, kreativ und mutig an einem Strang ziehen.“

In einem Youtube-Video zeigt Satis&fy, wie sie das Areal umgestaltet haben:

