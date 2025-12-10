Jls setzt zur Black Week transparente LED-Poster in vier Swisscom Shops ein. Das Unternehmen installiert die Poster in den Schaufenstern und erstellt das Inhaltskonzept sowie die Inhalte. Die Installation erfolgt direkt an der Glasfläche der Shops, um die Fläche als digitale Präsentation zu nutzen.

Die Installation entsteht 2025. Jls setzt transparente LED-Poster von Muxwave in den Größen 2 mal 2 Meter und 3 mal 2 Meter ein. Die Module bieten über 90 Prozent Transparenz, einen Pixel Pitch von 3,9 Millimeter und 3 500 cd/m² Helligkeit. Die Inhalte laufen über dasselbe Digital-Signage-CMS, das auch die weiteren Displays im Shop bespielt. Die Integration in das bestehende CMS hält die Ausspielung konsistent. Die Helligkeit ermöglicht den Einsatz bei direkter Sonneneinstrahlung und stellt die Sichtbarkeit der Inhalte sicher.

Die transparente Wirkung entsteht, weil schwarze Pixel kein Licht abstrahlen. Schwarze Bereiche des Videos bleiben durchsichtig und geben den Blick auf die Umgebung frei. Die Gestaltung berücksichtigt Pixelabstand, Reflexionen, Loop-Timing und das Zusammenspiel von digitaler Darstellung und Umgebung. Transparente LED-Poster werden im Schaufenster eingesetzt. Zusätzlich nutzt Jls transparente LED-Folien, die direkt auf Glasscheiben angebracht werden und bestehende Flächen mit digitalen Inhalten bespielen. Transparente LED stehen 2025 an mehreren Standorten im Einsatz. Dazu gehört ein Projekt für Gabor in Deutschland.

