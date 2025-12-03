Puma hat seinen größten europäischen Flagship-Store in der Oxford Street eröffnet und damit eine 2.200 Quadratmeter große Verkaufsfläche in einer der belebtesten Einkaufsmeilen Londons geschaffen. Der zweistöckige Store in der Nähe von Selfridges und der U-Bahn-Station Bond Street ist der erste Flagship-Store des Unternehmens in Europa und erweitert dessen physische Präsenz im Einzelhandel in Großbritannien.

Das Geschäft führt das gesamte Performance- und Lifestyle-Sortiment von Puma, darunter die aktuellen Laufschuh- und Fußballschuhkollektionen, und verfügt über mehrere Bereiche, in denen Kunden ihre Produkte individuell gestalten können. Außerdem gibt es eine große interaktive digitale Videowand, auf der die Schuhtechnologie demonstriert wird, sowie einen Archivbereich, in dem ausgewählte Artikel aus der 77-jährigen Geschichte des Unternehmens ausgestellt sind.

Die Eröffnung spiegelt einen umfassenderen Wandel im Ladendesign wider, der schon seit einiger Zeit zu beobachten ist: Flagship-Stores werden zu medienorientierten, erlebnisorientierten Räumen.

Die Eröffnung des Stores steht auch im Einklang mit der umfassenderen Strategieänderung von Puma hin zu einem Wachstum im Direktvertrieb. Im Oktober stellte das Unternehmen Pläne vor, seinen Vertriebskanalmix anzupassen und den Anteil der Einnahmen aus dem eigenen Einzelhandel und den digitalen Plattformen zu erhöhen, um zu einer der drei weltweit führenden Sportbekleidungsmarken zu werden.

Nach den Bildern zu urteilen, wurde auch in London die speziell von Outform geschaffene LED-Wand eingesetzt, die gleichzeitig magnetisch ist und somit eine flexible, maßgeschneiderte Experience ermöglicht.