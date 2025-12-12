Edeka setzt in Kiel-Heikendorf erstmals eine autonome Roboterküche ein. Frische Gerichte To-Go werden vollautomatisiert zubereitet.

Rewe und Circus haben in Düsseldorf Heerdt vorgelegt – nun zieht Edeka mit Goodbytz nach. Im Edeka-Markt von Kaufmann Alexander Ristow in Kiel-Heikendorf wurde eine vollautonome Roboterküche von Goodbytz in Betrieb genommen. Somit können Kunden warme Mahlzeiten direkt im Supermarkt erhalten, die komplett autonom und automatisiert zubereitet werden.

Roboter kocht und spült

Der Roboter übernimmt dabei die gesamte Arbeit: Vom Vorbereiten über das Kochen bis hin zur Essensausgabe und dem Abspülen der Töpfe. Dazu verwendet er laut Markt ausschließlich frische Zutaten – beispielsweise rohes Gemüse.

Laut einem Beitrag von Stores + Shops kann das Gerät fünf verschiedene Gerichte zubereiten, die zwischen 8 und 10 Euro kosten. Das Angebot umfasst dabei Salate, One-Pot-Gerichte sowie Süßspeisen. Das erste Kundenfeedback sei positiv ausgefallen. Die angebotenen Mahlzeiten sollen in Zukunft wöchentlich wechseln und eine Option zum weiterhin bestehenden Mittagstisch an der Wärmetheke sein.

Nach den Bildern zu urteilen, dient eine Digital Signage-Stele für die Aufnahme der Bestellung.

Retail-Angebot in Bewegung

Die Installationen solcher Systeme zeigen, dass sich das Angebot in Retail-Märkten verändert. Dort, wo Menschen einkaufen, werden ihnen auch frische Mahlzeiten angeboten – auch von vollautomatisierten und autonom arbeitenden Systemen. Einzelhandelsketten reagieren damit auch auf Personalknappheit.

Auf etwas menschliche Hilfe ist der Roboter dennoch angewiesen: der hauseigene Koch reinigt und befüllt den Roboter.

