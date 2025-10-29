Rewe ist bekannt dafür, immer wieder neue Technologien in seinen Märkten auszuprobieren – sei es ein automatisierter Pick-&-Go-Markt oder der Einsatz von Lieferrobotern.

Nun ging im Rewe-Markt Düsseldorf Heerdt der erste „Fresh & Smart“-Standort in Betrieb. Hierbei handelt es sich um einen Roboter des Unternehmens Circus, der vor Ort frische Speisen zum Mitnehmen zubereitet.

Der autonome Kochroboter CA-1 Series 4 ist der erste in Serie gefertigte AI-Roboter von Circus. Er bereitet die verschiedenen Gerichte live und auf Abruf zu, Hauptgerichte sind ab 6 Euro erhältlich. Damit positioniert sich Rewe Region West, die regionale Organisationseinheit der Rewe Group für Westdeutschland, als einer der globalen Launch-Partner des Roboters.

Weitere Standorte in Aufbau

„Mit dem Einsatz vollautonomer KI-Roboter zeigen wir, wie Lebensmittelhandel heute Innovation denken muss: nah an den Bedürfnissen der Kund:innen, technologisch führend und immer mit höchstem Qualitätsanspruch“, sagt Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Rewe-Region West.

Laut Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus, markiere die Kooperation mit Rewe Nikolas Bullwinkel, die erste reale Anwendung physischer AI im Einzelhandel: „Mit ‚Fresh & Smart‘ wird autonome Robotik Teil des Alltags – sie ermöglicht frischen, hochwertigen Zugang zu Essen durch Technologie, die sowohl skalierbar als auch nachhaltig ist.“

Zwei weitere Pilot-Standorte in Rewe-Märkten sind in Planung beziehungsweise bereits im Aufbau. Die nächste Eröffnung soll bereits in wenigen Tagen folgen. Die Pilotphase soll acht Monate dauern.

Anzeige