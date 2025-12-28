Der Medieneigentümer Landsec vergibt den exklusiven DooH-Partnerstatus für das Retail- und Leisure-Center Gunwharf Quays an Ocean Outdoor UK. Die Vermarktung der DooH-Flächen erfolgt nun vollständig über den Medienanbieter.

Gunwharf Quays erstreckt sich über mehr als 30.000 Quadratmeter und beherbergt mehr als 90 Marken. Der Premium-Retail-Mix soll bei 67 Prozent liegen. Zu den ansässigen Marken zählen Boss, Guess und Kurt Geiger. Das Center verzeichnet jährlich mehr als 7,3 Millionen Besucher.

Ocean Outdoor UK startet mit einem externen Großformat-Portrait-Display. Das Display misst 5,76 mal 3,84 Meter und ist erhöht mit Blick auf den City Quay Square positioniert. Unterhalb des Displays ist eine Fläche für erlebnisorientierte Aktivierungen und Produktproben vorgesehen. In unmittelbarer Nähe befinden sich L’occitane, Molton Brown, Nike, Boots, Le Creuset und Swarovski. Das Display liefert circa 290.000 Impacts pro zwei Wochen.

Kinematischer Start

Die Installation ging am 15. Dezember in Betrieb. Zum Start zeigte das Display den Weihnachtsfilm der Royal Navy für 2025 mit dem Titel Silent Night: On the Frontline. Der Film bezieht sich auf den Einsatz der HMS Diamond im Jahr 2023 im Roten Meer und kombiniert nachgestellte Szenen mit operativem Filmmaterial aus einer realen Drohnenabwehr.

Im Auftrag von Landsec betreibt Ocean Outdoor mehrere prominente DooH-Standorte, darunter Piccadilly Lights in London. Der bestehende Vertrag wurde in diesem Jahr verlängert. Mit dem Standort Portsmouth erweitert Ocean Outdoor UK seine Präsenz an der Südküste, neben Southampton und Bournemouth.

Anzeige