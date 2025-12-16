Sony und Novisign ergänzen ihre Zusammenarbeit um Zero Touch Provisioning für Bravia-Displays und vereinfachen damit Installation und Rollout des Novisign-CMS.

Zero Touch Provisioning vereinfacht die Einrichtung der Bravia-Displays. Sony und Novisign setzen dabei auf ein Verfahren, das beim Start des Displays einen Code anzeigt, dessen Scan die Installation des Novisign-CMS abschließt. Die Grundidee dazu zeigte Sony schon auf der ISE 2025 mit seinem RDM-Tool.

Dieser Ablauf verringert den Vor-Ort-Aufwand und verkürzt Rollout-Zeiten. Novisign unterstützt seit Version vier Android-basierte Geräte und ist damit nativ mit Android-Bravia-Modellen kompatibel.

Edge-AI im Betrieb

Ein weiterer Aspekt in der Kooperation besteht in der Integration des Aitrios-Systems, wie invidis bereits berichtete. Dieses ermöglicht die Verarbeitung von Daten direkt im Sensorsystem und unterstützt Funktionen wie kontextbezogene Anpassungen und Echtzeit-Einblicke.

