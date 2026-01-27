Wer zur ISE 2026 nach Barcelona reist, findet abseits der Messehallen eine Stadt mit vielschichten Kontrasten. Diese zehn Ziele bieten einen Einblick in die katalanische Kultur, Geschichte und Baukunst.

Barcelona zur ISE 2026 entdecken: Zwischen Gaudí-Ikonen, historischen Vierteln und moderner Architektur liegen viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Diese sind dabei teilweise nur wenige Metrostationen von der Fira Gran Via entfernt. Dafür kann man das von der ISE bereitgestellte kostenlose Metro-Ticket benutzen – mehr dazu im Messe-Guide. Wer die Messe besucht und genug Zeit findet, kann somit Kultur, Kulinarik und Stadtleben ohne großen Zeitaufwand in den Tages- oder Abendplan einbauen. Diese Auswahl zeigt zehn Highlights der katalanischen Hauptstadt.

1. Sagrada Família

Das Lebenswerk von Antoni Gaudí dominiert die Skyline der katalanischen Hauptstadt. Seit über einem Jahrhundert baut man an der Basilika, wobei gotische Elemente mit organischen Formen, die an Pflanzen und Naturstrukturen erinnern. Besonders ein Besuch im Inneren lohnt sich wegen des besonderen Lichteinfalls durch die farbigen Glasfenster. Der Zugang ist dabei nur mit einem gültigen Ticket möglich. Am besten kauft man sich dafür eines über die offizielle Website der Sagrada Família.

2. La Rambla und Mercat de la Boqueria

Die Promenda „La Rambla“ verbindet die Plaça de Catalunya mit dem Hafen. Entlang der Strecke mischen sich Cafés, Kisoke und öffentliche Gebäude. Mit dem Mercat de la Boqueria liegt einer der bekanntesten Märkte der Stadt direkt an der Rambla. Hier findet man ein breites kulinarisches Angebot, wenn man die lokale Küche durch kleine Mahlzeiten kennenlernen will.

Für eine Anreise von der Fira Gran Via empfiehlt sich, mit der Metro der L9 bis zur Zona Universitária zu fahren. Dort steigt man in die L3 Richtung Innenstadt um. Wenn man am Theater Liceu aussteigt, befindet man sich bereits auf der Rambla und in unmittelbarer Nähe zum Mercat de la Boqueria.

3. Park Güell

Die ebenfalls von Antoni Gaudí entworfene Parkanlage liegt oberhalb der Stadt und bietet einen weiteren Blick über Barcelona. Bekannt sind vor allem die mit Keramikmosaiken gestalteten Terrassen und die geschwungenen Sitzbänke. Teile der Anlage sind als Unesco-Welterbe ausgewiesen.

4. Camp Nou

Das Camp Nou ist die sportliche Heimat des FC Barcelona. Der Club und sein Stadion sind fester Bestandteil der Stadtidentität. Nach umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten bietet es unter anderem ein erweitertes Vereinsmuseum. Besucher erhalten dabei einen Überblick über die Vereinsgeschichte, große Titel und verdiente Spieler. Ein Ticketkauf im Vorhinein lohnt sich auch hier über die Website des Fußballclubs.

Auch hier ist man per Metro schnell am Ziel: Dafür nimmt man die L9 von der Fira Gran Via und fährt wenige Stationen bis Collblanc. Von hier sind es nur noch zehn Minuten zu Fuß.

5. Montjuïc

Südlich der Altstadt liegt der Hausberg Barcelonas. Dabei gibt es auf dem Montjuïc neben einer Burg aus dem 17. Jahrhundert und Museen auch die olympischen Anlagen der Sommerspiele 1992. Ein besonderes Highlight ist zudem der Magische Brunnen. Musikunterlegte und beleuchtete Wasserspiele finden hier am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend der Messewoche statt. Die Vorstellungen dauern jeweils von 20:00 – 21:00Uhr.

Von der ISE 2026 ist man schnell auf dem Montjuïc: Am besten nimmt man dafür einen der angebotenen Shuttlebusse zurück zum Plaça Espanya. Von dort geht man einfach auf das große klassizistische Gebäude auf dem Berg. Der Brunnen liegt direkt davor.

6. Casa Batlló

Auch das Geschäfts- und Wohnhaus Casa Batlló an der Passeig de Grácia zählt zu den Bauwerken Barcelona, die Antoni Gaudí entwarf. Die Straßenfassade ist dabei durch Keramik, geschwungene Formen und eine ungewöhnliche Dachkonstruktion geprägt, die an einen Drachenrücken erinnert.

Das Casa Batlló ist zudem der Ort, wo vor der ISE am das Projection Mapping „Hidden Order“ von Matt Clark vorgeführt wird. Am 31. Januar und 1. Februar finden jeweils die Shows statt, wo Licht, Bewegung und Klang kombiniert wird.

7. Gotisches Viertel (Barri Gótico)

Das Gotische Viertel bildet den historischen Kern Barcelonas. In den engen Gassen finden sich mittelalterliche Wohnhäuser, kleine Plätze und die Kathedrale der Stadt. An mehreren Stellen sind zudem Überreste aus der römischen Stadtgründung sichtbar. Das Viertel lässt sich gut zu Fuß erkunden und vermittelt einen kompakten Eindruck der frühen Stadtgeschichte.

Hier kann man genau so anreisen, wie zu La Rambla und dem Mercat de la Boqueria: Die L9 bis Zona Universitária, dann mit der L3 weiter bis Liceu und man befindet sich an der westlichen Grenze des Viertels.

Rabatt für ISE-Besucher Für zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Barcelona gibt es für ISE-Besucherinnen und – Besucher vergünstigte Eintrittspreise. Besuchen Sie dafür die ISE-Website zum Visitors Benefit Programme und nutzen Sie die angegebenen Gutschein-Codes.

8. El Born

Östlich des Gotischen Viertels liegt EL Born, eines der traditionsreichsten Viertel der Stadt. Historische Architektur steht hier neben Museen, Galerien und kleinen Handwerksbetrieben. Mit dem Picasso-Museum und dem Kulturzentrum El Born Centre de Cultura i Memória spielt der Stadtteil auch kulturell eine wichtige Rolle. Die Basilika Santa Maria del Mar bildet dabei das Zentrum des Viertels . Wer im Gotischen Viertel bereits unterwegs ist, hat es dann bis El Born nicht mehr weit.

9. Barceloneta

Direkt am Stadtstrand liegt das Viertel Barceloneta. Dabei war es ursprünglich eine Fischersiedlung. Heute prägen hier vor allem Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert, die Strandpromenade und zahlreiche Restaurants das Bild. Der Blick auf das Mittelmeer und den Hafen macht damit den Stadtteil zu einem beliebten Ziel für Spaziergänge. Auch außerhalb der Sommermonate ist Barceloneta gut frequentiert.

Wiederum empfehlen sich hier die Shuttlebusse zum Plaça Espanya für die öffentliche Anreise. Von dort aus fährt der Bus mit der Linienummer D20 in der Avinguda del Parallel ca. 25 Minuten in das Strandviertel.

10. Mirador Torre Glóries

Der Torre Glòries bietet im oberen Bereich eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform in rund 125 Metern Höhe. Von dort eröffnet sich ein Rundumblick über die Stadt und bis zum Meer. Ergänzt wird der Besuch dabei durch interaktive und künstlerische Installationen, die sich mit urbanen Daten und Stadtentwicklung befassen. Der Turm liegt im Innovationsviertel 22@ und steht somit für das moderne Barcelona.

Hier kann man bei der Anreise wiederum die Metro nutzen. Mit der L9 bis Torrassa. Dort steigt man in die L1 Richtung Fondo um und fährt bis Glòries.

