Bereits zum fünften Mal findet die ISE in Barcelona statt. Dabei öffnen sich vom 3. bis zum 6. Februar die Tore der Fira de Barcelona. Mehr als 1.700 Aussteller sind auf mehr als 100.000 Quadratmetern vertreten.

Bei diesen Dimensionen will der Messebesuch somit gut geplant sein – deshalb liefert invidis den Messe-Guide. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie bekomme ich ein Ticket?

Über die ISE-Website kann man sich direkt für die ISE 2026 registrieren. Mit dem Code ISE2026invidis erhält man dabei kostenlos ein Ticket. Anschließend kann man das Ticket downloaden und ausdrucken.

Die ISE rät dabei, das Badge ausgedruckt mitzunehmen. Alternativ gibt es einen Badge Printing Service an den Eingangsbereichen sowie direkt am Flughafen.

Wie gelange ich zur ISE 2026?

Die Fira Gran Via ist hervorragend an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden: So liegen die Haltestellen der Buslinien H12, V1, 46, 65 und 79 in der Nähe zum Messegelände. Von dort aus braucht man zu Fuß braucht zwischen fünf und zehn Minuten zur Fira.

Darüber hinaus gibt es auch für die Anreise mit der Metro es verschiedene Möglichkeiten:

Die L9 fährt direkt vom Flughafen die Haltestellen Fira und Europa | Fira an. Die Fira-Haltestelle ist gut gelegen, um sowohl zum Süd-Eingang als auch zum Ost-Eingang der Fira zu gelangen.

Von der Metrostation Europa | Fira kommt man zügig zum Süd- und Haupteingang der ISE.

Für den Nord-Eingang nutzt man hingegen am besten die Metrostation Foc der L10.

Die ISE bietet zudem einen kostenlosen Shuttle-Service mit Bussen an.

Dieser fährt vormittags zwischen 8:30 – 12:00 ein Shuttle im 15-Minuten-Takt vom Plaça Espanyol zum Nord-Eingang der ISE.

Vom Süd- und Nord-Eingang gibt es den Shuttleservice nachmittags und abends zurück zum Plaça Espanyol:

Von Dienstag bis Donnerstag wieder im 15-Minuten-Takt von 16 – 20 Uhr.

Am Freitag fahren die Busse im selben Takt zwischen 14- 18 Uhr zurück.

Brauche ich ein ÖPNV-Ticket?

Messebesucherinnen und -besucher der ISE 2026, die nicht aus Barcelona kommen, erhalten ein kostenloses ÖPNV-Ticket für die Tarifzone 1.

Dieses ist ab der ersten Nutzung für drei Tage gültig, allerdings nur während der Messetage von Dienstag, 3. Februar, bis Freitag, 6. Februar. Dabei gilt der Fahrschein für Metro, Bus und Nahverkehrszüge in Barcelona, einschließlich der Strecke vom und zum Flughafen.

Das Ticket kann nach der Registrierung für die ISE direkt auf dem Messegelände, am Flughafen in den Terminals T1 und T2B) und am Plaça Espanyol abgeholt werden.

Welche Hallen gibt es?

Halle 1: Unified Communication & Education Tech

Halle 2: Unified Communication & Education Tech / Residental & Smart Building

Halle 3: Multi-Technology

Halle 4: Digital Signage & DooH & Broadcast AV

Halle 5: Multi-Technology

Halle 6: Lightning & Staging

Halle 7: Audio

Halle 8.0 (Erdgeschoss): Audio Demo Rooms

Halle 8.1 (Obergeschoss): Audio, Lightning & Staging, Multi-Technology

Einen interaktiven Floorplan findet man zudem auf der ISE-Website. Mit diesem lassen sich Aussteller und Konferenzräume schnell finden.

Welchen Eingang soll ich nutzen?

Messebesucherinnen und –besucher kommen dieses Jahr wieder durch insgesamt drei Eingänge auf das Messegelände. Der Süd-Eingang ist dabei der Haupteingang mit dem stärksten Besucheraufkommen.

Zwischen den Hallen 2 und 3 liegt der Ost-Eingang. Auch der Nord-Eingang kann wieder genutzt werden. Durch Letzteren ist der Weg zu den Hallen 6,7 und 8 am kürzesten.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die ISE ist zu diesen Zeiten geöffnet:

Dienstag, 3. Februar, bis Donnerstag, 5. Februar: 10 bis 18 Uhr

Freitag, 6. Februar: 10 – 16 Uhr

Ausnahmen: Die Hallen 1, 2, 3 und 8.0 sowie der Gang im Obergeschoss öffnen bereits um 9 Uhr

Was gibt es Neues auf der ISE 2026?

In Halle 8.1 feiert die Spark-Konferenz Premiere. Dieses Format verknüpft dabei die ProAV-Welt mit der Kreativwirtschaft und thematisiert Storytelling sowie AI-Anwendungen in Design und Gaming.

Die wichtigsten Aussteller und neuen Produkte der ProAV- und Digital-Signage-Branche sind hier für invidis-Leser zusammengefasst.

Neu ist zudem der Cybersecurity Summit. Dieser Gipfel befasst sich vor allem mit dem Schutz vernetzter AV-Systeme und bietet Strategien gegen digitale Bedrohungen in der IT-Infrastruktur von Unternehmen.

Hier finden Sie dabei auch den Überblick zu allen Konferenzen und Summits auf der ISE 2026.

Wo liegt die Fira Gran Via de Barcelona?

Das Gelände der Fira Gran Via de Barcelona befindet sich südwestlich von der katalanischen Hauptstadt. Offiziell liegt das Gelände somit in L’Hospitalet del Llobregat, der zweitgrößten Stadt Kataloniens. Das Stadtzentrum von Barcelona ist dabei ungefähr zehn Kilometer entfernt.

Adresse der Fira Gran Via de Barcelona Gran Via Venue

Av. Joan Carles I, 64

08908 L’Hospitalet del Llobregat

Barcelona, Spain

