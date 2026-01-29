Samsung setzt seinen Vorstoß in Richtung umweltfreundlicher Beschilderung mit der weltweiten Einführung eines neuen 13-Zoll-Farb-E-Paper-Displays fort – das Gehäuse des EM12DX besteht teilweise aus Bioharz basierend auf Phytoplankton.

E-Paper-Displays sind zwar keine Neuheit mehr, aber Samsung ist das erste Unternehmen, das das Nachhaltigkeitsziel dieser Technologie auf den Rahmen des Displays überträgt. Laut UL-Verifizierung besteht das Gehäuse zu 45 Prozent aus recyceltem Kunststoff und zu 10 Prozent aus Bioharz auf Phytoplanktonbasis. Samsung gibt an, dass dieser Anteil ausreicht, um die CO2-Emissionen im Herstellungsprozess im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen auf Erdölbasis um mehr als 40 Prozent zu reduzieren.

Die Verpackung folgt derselben Logik: Alle Komponenten, einschließlich Polster- und Zubehörboxen, bestehen aus Papier. Während biobasierte Gehäuse im ProAV-Bereich noch selten sind, zeigt Samsungs Schritt, dass Nachhaltigkeitskriterien über den Stromverbrauch hinausgehen – ebenso wie die Erfindung des Sorplas-Materials durch Sony vor einigen Jahren.

Entwickelt als Ersatz für Druck

Mit einer Größe von 13 Zoll zielt das neue Color E-Paper auf klassische Anwendungsfälle im Druckbereich ab, wie Regaletiketten, Poster, Thekendisplays oder Türbeschilderungen. Mit einem Seitenverhältnis von 4:3 und einer Auflösung von 1.600 mal 1.200 entspricht das Format nahezu dem A4-Papier – ein bewusster Schritt von Samsung, um den Übergang von Print zu Digital zu erleichtern.

Dank integriertem Akku, USB-C-Ladeanschluss und kabellosem Betrieb kann das Display flexibel an Orten ohne festen Stromanschluss eingesetzt werden. Mit einer Dicke von 17,9 Millimetern und einem Gewicht von 0,9 Kilogramm ist es für häufiges Umstellen konzipiert – ein weiterer Hinweis darauf, dass es gedruckte Materialien ersetzen soll.

Fernverwaltung und -aktualisierung

Wie die anderen E-Paper-Displays von Samsung ist auch das neue Modell vollständig in das Signage-Ökosystem von Samsung integriert. Inhalte können lokal über die Samsung E-Paper-App auf iOS und Android aktualisiert werden, während größere Implementierungen über Samsung VXT, die cloudbasierte CMS- und Gerätemanagementplattform des Unternehmens, ferngesteuert verwaltet werden können.

Für E-Paper umfasst VXT spezielle Tools wie Farbvorschaufunktionen, um eine genaue Wiedergabe vor der Bereitstellung sicherzustellen. Laut Samsung ist dies ein wichtiger Faktor, da sich das visuelle Verhalten von digitaler Tinte von dem von LCD oder LED unterscheidet.

Samsung plant, auf der ISE 2026 in Barcelona ein neues 20-Zoll-Farb-E-Paper-Modell vorzustellen und damit die Produktpalette neben der bestehenden 32-Zoll-Version weiter auszubauen. Mit mehreren verfügbaren Größen will der Hersteller farbige E-Paper aus seiner Nische herausholen und als skalierbare Alternative zu gedruckten Beschilderungen vermarkten.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung. Fast schon Pflicht für die Digital Signage-Fachbesucher: der DSS ISE. Nach der Registrierung für die ISE 2026 erhalten Sie mit dem Code ise26_invidis30 30 Prozent Rabatt für Summit-Tickets.

Anzeige