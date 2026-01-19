Auf der NRF 2026 war die LED-Rotor-Technologie von Hypervsn auf dem Messegelände kaum zu übersehen und zog zahlreiche Besucher an. Dabei konnten sich die Besucher überzeugen, wie die rotierenden LED-Stäbe ein 3D-ähnliches Bild im Raum erzeugen – oft nicht ganz korrekt als Hologramm bezeichnet. T-Mobile Advertising Solutions bringt nun das 3D-Effekt-Konzept aus der Messe hinaus in die reale Welt von Instore Retail Media: Das Unternehmen hat einen groß angelegten Test von Hypervsn-basierten Screens in ausgewählten T-Mobile-Stores gestartet. Erster Markenpartner ist Samsung Electronics America.

Im Pilotprojekt bewerben die Hypervsn-Screens die neuesten Galaxy-Geräte von Samsung, darunter das Galaxy Z Fold7 und die Galaxy Watch8. Die immersiven Displays bieten mit ihrem 3D-Effekt eine dynamische Alternative zu klassischem Signage. T-Mobile Advertising Solutions will somit das Product Storytelling direkt am Point of Sale zu stärken – dort, wo Kaufentscheidungen getroffen werden.

Interaktivität erlebt derzeit einen starken Moment

Die Initiative folgt einen übergeordneten Trend in Retail Media: weg von statischen Bildschirmen hin zu interaktiven, aufmerksamkeitsstarken Experiences. Nach Angaben von Hypervsn erzielen holografische Displays im Vergleich zu konventionellen Formaten eine deutlich höhere Nutzerinteraktion. Für T-Mobile Advertising Solutions bietet der Test die Möglichkeit, das Potenzial der Hypervsn-Displays zu evaluieren.

Der Wow-Effekt ist noch nicht verflogen

Für viele Digital-Signage-Profis bleibt die Faszination der rotierenden LED-Stäbe ein kleines Rätsel. Selbst die neuesten Produktgenerationen liefern noch immer kein perfektes Smartphone-Selfie. Dennoch zieht die Technologie weiterhin Menschen an – sowohl auf Technologiemessen als auch in realen Installationen. Und darauf kommt es letztlich an.

