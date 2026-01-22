Anzeige
ISE 2026

AUO Display Plus zeigt E-Paper für Smart Retail

Auf der ISE 2026 zeigt AUO Display Plus integrierte Retail-Lösungen für den Handel. Im Fokus stehen E-Paper-Systeme für Preisauszeichnung und Instore-Kommunikation.
Aecopost E-Paper-Signage im Retail-Umfeld (Foto: AUO Display Plus)
AUO Display Plus präsentiert auf der ISE 2026 integrierte Lösungen für den Retail-Einsatz. Gezeigt werden Anwendungen aus den Bereichen E-Paper-Displays und elektronische Preisauszeichnung für den Einsatz im Handel.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Aecoretail-Suite mit den Lösungen Aecopost und Aecotag. Aecopost ist ein batteriebetriebenes E-Paper-Signage-System auf Basis der Spectra-6-Technologie von E Ink. Das System bringt die üblichen E-Paper-Vorteile mit sich: Es benötigt keine permanente Stromversorgung zur Anzeige statischer Inhalte und ist für eine flexible Installation ohne Verkabelung ausgelegt. Inhalte lassen sich zentral über eine Cloud-Plattform, über Programmierschnittstellen oder per mobiler Anwendung verwalten.

Die Lösung Aecotag ergänzt das Portfolio als cloudbasiertes ESL-System zur drahtlosen Aktualisierung von Preisen und Inhalten. Sie unterstützt Installationen mit bis zu 4.000 Einheiten und ermöglicht eine zentrale Steuerung über mehrere Standorte hinweg. Die Kommunikation erfolgt kabellos, der Energiebedarf ist auf einen niedrigen Verbrauch ausgelegt.

Ergänzend zeigt AUO Display Plus weitere Retail-Produkte, darunter E-Paper -Displays in unterschiedlichen Formaten sowie Lösungen auf Basis von MicroLED- und LCD-Technologie. Die Präsentation erfolgt am Stand 2S200.

