Die Auswirkungen der Zölle aus der Trump-Ära prägen weiterhin die globale ProAV- und Digital Signage-Branche. Auf der ISE 2026 wird die Tradescape Megatrend Conference einen Einblick geben, wie Einfuhrzölle, Umstrukturierungen in der Lieferkette und geopolitische Spannungen Hardware, Software und Dienstleistungen auf dem gesamten Markt neu definieren. Zusammen mit Experten von The Wall Street Journal, Omdia, TD Synnex wird Florian Rotberg von invidis consulting die kurz- und mittelfristigen Folgen analysieren und untersuchen, wie die Branche darauf reagieren muss.

Ein Markt unter Druck

Florian Rotberg wird die Tradescape Conference mit einer Keynote eröffnen, in der er die grundlegenden Marktveränderungen untersucht, die durch jahrelange eskalierende Handelsbeschränkungen ausgelöst wurden.

Während der US-Markt am stärksten von den Zöllen auf Importe aus Asien betroffen ist, haben sich die Auswirkungen längst auf EMEA und APAC ausgeweitet. Die Kosten für Displays, LEDs, Komponenten und Baugruppen sind gestiegen, was zu einer Neugestaltung der Beschaffungsstrategien und einer beschleunigten Diversifizierung der Produktionsstandorte geführt hat.

In seiner Keynote wird der invidis-Gründer einen detaillierten Überblick über die aktuelle Marktlage geben, bewährte Strategien zur Bewältigung der durch Zölle verursachten Störungen vorstellen und darlegen, wie sich die Branche anpassen muss – von der KI-gestützten Optimierung der Lieferkette bis hin zu einer zunehmenden Abhängigkeit von Hyperscalern und Cloud-nativer Infrastruktur.

ISE Tradescape Conference Wann: Mittwoch, 4. Februar, 16:40–17:40 Uhr Wo: CC5.3 Tickets: Mit dem Megatrends-Pass der ISE 2026 für 99 Euro können Interessierte die Tradescape-Veranstaltung besuchen. Mehr Informationen dazu in unserem Konferenzen-Artikel.

Anzeige