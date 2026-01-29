Sony führt zur ISE 2026 die neue Display‑Serie BZ ein. Die Serie besteht aus drei Modellreihen: Elite BZ40P, Enhanced BZ35P und Core BZ30P. Insgesamt umfasst die neue Serie 16 Bravia-Displays zwischen 43 und 85 Zoll. Die Geräte sind für Corporate‑Umgebungen, Bildungseinrichtungen, den Einzelhandel sowie Wayfinding vorgesehen.

Sony setzt bei der neuen Serie auf ein dünneres Design und eine vereinfachte Installation. Dafür sorgen einheitliche Einfassungen, zentrale Vesa‑Aufnahmen sowie Griffe bei größeren Modellen.

Neue Benutzeroberfläche mit SoC

Die Serie nutzt eine SoC-Architektur mit neuer Benutzeroberfläche und einem neuen Einrichtungsprogramm. Dadurch lassen sich Digital Signage‑Anwendungen ohne externe Zuspieler betreiben. Zusätzlich unterstützt die Serie Remote‑Management‑Funktionen einschließlich Bereitstellung, Steuerung und Überwachung.

Die Displays arbeiten mit der Deep Black Non‑Glare‑Technologie, die Spiegelungen mindert und die Sichtbarkeit in hellen Umgebungen verbessert. Die Modelle erreichen je nach Reihe 400 bis 700 Nits. Alle Displays nutzen eine AI‑gestützte XR‑Signalverarbeitung, um Inhalte klar und detailreich darzustellen. Die BZ‑Modelle sind IP5X‑konform und damit für staubanfällige Standorte geeignet.

Reduzierter Stromverbrauch

Unter anderem durch ein neues optisches System und eine AI‑gestützte Hintergrundbeleuchtungssteuerung verbrauchen die Displays laut Hersteller bis zu 30 Prozent weniger Strom.

Die Modelle sind Energy‑Star‑zertifiziert, eine EPEAT‑Zertifizierung ist beantragt. Sony zeigt die Serie vom 3. bis 6. Februar 2026 am Stand 3E300.

