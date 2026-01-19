Viewsonic präsentiert auf der ISE 2026 ein erweitertes ProAV‑Portfolio. Das Unternehmen zeigt in Barcelona ein Ökosystem aus Hardware, Software und Steuerungsintegration. Der Fokus liegt auf einfacher Implementierung und zentralem Betrieb.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Im Segment Large Venue stellt Viewsonic eine All‑in‑One‑LED‑Lösung auf Basis der MIP‑Technologie vor. Damit bringt das ProAV-Unternehmen Hardware, Software und die dazugehörige Steuerungsintegration mit.

Das Hauptprodukt ist dabei eine 295‑Zoll‑LED‑Wall. Die neue LDE‑Serie ist für vollständige In‑Cabinet‑Integration ausgelegt. Ergänzend zeigt Viewsonic sein aktuelles LED‑Portfolio mit faltbaren, vorkonfigurierten und anpassbaren Modellen.

Lösungen für Corporate-Umgebungen

Für Meetingräume demonstriert Viewsonic Touch‑ und Non‑Touch‑Displays von 55 bis 92 Zoll. Der neue Teamjoin OS Launcher ermöglicht den direkten Zugriff auf das Teamjoin Room Kit für Microsoft Teams Rooms, auf Team-One‑Whiteboarding sowie auf Air Sync Wireless Casting. Das modulare Konzept soll Installationen vom Huddle Space bis zum großen Konferenzraum abdecken.

Im Bereich AV‑Infrastruktur zeigt Viewsonic ein erweitertes Partnernetzwerk aus Systemintegration, Installation, Networking und AV-over-IP. Zudem führt man mit Viewsonic Manager ein neues Managementsystem vor, das IT‑Teams beim zentralen Betrieb von AV‑Umgebungen unterstützen soll.

Dominic Mein, Regional Manager DACH & Benelux bei Viewsonic, sagt: „Auf der ISE zeigen wir, wie sich leistungsstarke Hardware, intelligente Software und zentrale Steuerung zu einer durchgängigen, integrierten Lösung verbinden lassen.“

Viewsonic ist in Halle 2 am Stand 2R350 vertreten.

Anzeige