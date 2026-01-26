Die One Tech Group und Rossmann haben eine Partnerschaft für Instore Retail Media geschlossen. Das Instore-Inventar des Drogeriehändlers ist ab sofort über die Supply-Side-Plattform SSP1 programmatisch buchbar. Zusätzlich nutzt das Unternehmen die gesamte Retail-Media-Plattform der OTG.

Das Instore-Netzwerk von Rossmann umfasst aktuell 1.300 digitale Displays in mehr als 500 Filialen. Eingesetzt werden unterschiedliche Formate und Platzierungen innerhalb der Stores.

Vielfältiges Retail-Media-Portfolio

Zu den genannten Installationen zählen großformatige LED-Walls mit 3 mal 1,6 Metern in Flagship-Standorten wie Berlin und Nürnberg sowie 55-Zoll-Displays am Eingang. Weitere Displays befinden sich in Schaufenster- und Kassenzonen.

„Mit der Anbindung unseres deutschlandweiten Instore-Netzwerks an die Plattform der One Tech Group öffnen wir unser attraktives Werbeumfeld für eine noch breitere Gruppe von Werbetreibenden“, sagt Paul Baumann, Bereichsleiter Omnichannel Experience & Marketing Technology bei Rossmann. „Unsere Kunden sind in einer aktiven Kaufsituation und damit besonders empfänglich für Werbebotschaften.“

Werbetreibende erhalten Zugriff auf das Inventar über die Plattform der One Tech Group. Zusätzlich ermöglicht die Anbindung an die Supply-Side-Plattform SSP1 den programmatischen Einkauf.

