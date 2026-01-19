Im Gespräch geht es um Samsungs LED-Portfolio aus Displays, Controllern, Software und Services. Thematisiert werden zudem Sicherheitsfunktionen auf Basis von Samsung Knox sowie die IoT-Plattform Smartthings Pro. Beide Gesprächspartner blicken außerdem auf Samsungs Einstieg in die LED-Technologie zurück und sprechen über die Entwicklung von MicroLED. Das komplette Gespräch ist im Video auf dem invidis Youtube-Kanal zu sehen.

Zum Thema LED-Technologie veröffentlicht invidis außerdem den Report Best of LED – Globale Highlights der Technologie. Er zeigt internationale Beispiele aus DooH, Retail, Corporate, Kino und weiteren Anwendungsfeldern. Laden Sie sich den neuen Report jetzt herunter.