Anlässlich des zehnjährigen LED-Jubiläums von Samsung im vergangenen Jahr spricht Florian Rotberg von invidis mit Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions bei Samsung, über die Samsung-LED-Technologie und deren 10-jährigem Jubiläum.
Im Gespräch geht es um Samsungs LED-Portfolio aus Displays, Controllern, Software und Services. Thematisiert werden zudem Sicherheitsfunktionen auf Basis von Samsung Knox sowie die IoT-Plattform Smartthings Pro. Beide Gesprächspartner blicken außerdem auf Samsungs Einstieg in die LED-Technologie zurück und sprechen über die Entwicklung von MicroLED. Das komplette Gespräch ist im Video auf dem invidis Youtube-Kanal zu sehen.
Zum Thema LED-Technologie veröffentlicht invidis außerdem den Report Best of LED – Globale Highlights der Technologie. Er zeigt internationale Beispiele aus DooH, Retail, Corporate, Kino und weiteren Anwendungsfeldern. Laden Sie sich den neuen Report jetzt herunter.
