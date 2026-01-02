Samsungs ursprünglicher Freestyle Projektor sorgte bei seiner Premiere auf der CES 2022 für Furore (invidis-Bericht). Sein kompaktes, zylindrisches Design und die ungewöhnliche Möglichkeit, ihn in eine Standard-Lampenfassung einzuschrauben, eröffneten völlig neue Anwendungsszenarien. Doch trotz all seiner Innovationen blieb eine Einschränkung bestehen: Der Freestyle war für Digital Signage schlichtweg nicht hell genug. Nun stellt Samsung auf der CES 2026 den Freestyle+ vor – ein Upgrade mit nahezu doppelter Helligkeit und einer Reihe neuer AI-gestützter Funktionen.

Ein Consumer-Gerät mit Digital Signage-Potenzial

Auch der neue Freestyle+ ist primär ein Gerät für Endverbraucher – eine Ergänzung zu Samsungs LCD-Displays und kein Ersatz. Seine die Stärken liegen in temporären Installationen, Streaming, Gaming und der mobilen Nutzung ohne feste Stromversorgung.

Frühere Freestyle-Generationen (einschließlich des Updates von 2023 mit Edge Blending) waren jedoch nur in dunklen Umgebungen effektiv einsetzbar. Der limitierende Faktor: Die LED-Projektionseinheit lieferte schlichtweg nicht genügend Helligkeit für professionelle Anwendungen. Mit dem Freestyle+ reduziert Samsung diese operativen Einschränkungen. Der Projektor erreicht nun 430 Lumen, fast die doppelte Helligkeit seines Vorgängers – und eignet sich damit besser für kreative Digital Signage-Anwendungen.

AI OptiScreen: Intelligente Projektion für reale Oberflächen

Helligkeit ist nicht die einzige Verbesserung. Samsung hat mehrere AI-basierte Optimierungen integriert, die Projektionen auf unebenen, strukturierten oder ungewöhnlichen Oberflächen optimieren.

Das neue AI OptiScreen-System umfasst:

Automatische Trapezkorrektur – Korrigiert automatisch Bildverzerrungen, selbst auf unebenen Oberflächen wie Ecken, Vorhängen oder schrägen Wänden.

Echtzeit-Fokus – Passt die Schärfe kontinuierlich an, während sich der Projektor bewegt oder dreht, und sorgt so für stabile und klare Bilder.

Bildschirmanpassung – Passt das Bild automatisch an die Größe einer kompatiblen Projektionsfläche an.

Wandkalibrierung – Analysiert Farbe und Textur der Projektionsfläche, um visuelle Verzerrungen zu minimieren.

Dank dieser Funktionen eignet sich der Freestyle+ besonders für Pop-up-Events, Aktionen im Einzelhandel und digitale Ambient-Inhalte auf ungewöhnlichen Oberflächen.

Bewährtes zylindrisches Design, mehr Flexibilität

Samsung hat die bekannte Form des Freestyle beibehalten: ein kleines, zylindrisches Gehäuse mit einer 180-Grad-Drehachse. Dadurch ist die Projektion auf Wände, Böden, Decken oder jede andere verfügbare Oberfläche möglich – ohne zusätzliche Halterungen oder Zubehör.

Die Flexibilität des Geräts ermöglicht spontane Installationen und kreative Integrationen, die sich problemlos an wechselnde Räume und Tageslichtverhältnisse anpassen. Samsung ergänzt die Audioleistung zudem um neue KI-gestützte Funktionen – eine ständige Herausforderung bei kompakter Hardware.

Der Freestyle+ wird professionelle Projektoren oder LED-Displays in kommerziellen Installationen nicht ersetzen. Für mobile, temporäre oder interaktive Digital Signage-Lösungen bietet er jedoch eine interessante Kombination aus Portabilität, AI-gestützter Bildkorrektur und kreativer Freiheit.