Nach Einschätzung von Branchenkennern zählt das LED-Billboard auf dem „One Times Square“ zu den teuersten Werbestandorten weltweit – und übertrifft damit sogar ikonische Plätze wie Londons Piccadilly Circus oder Tokios Shibuya Crossing. Die Tagespreise für eine Belegung können bis zu 150.000 US-Dollar erreichen. Zum Vergleich: In London liegen die Preise bei rund 50.000 US-Dollar, in Tokio bei etwa 30.000 US-Dollar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am New Year’s Eve verlieren klassische Preislogiken jedoch weitgehend ihre Bedeutung. Die begehrten Werbeflächen rund um den global übertragenen Countdown sind in der Regel exklusiv an einen Event-Sponsor vergeben. In den vergangenen Jahren gehörte dazu unter anderem Kia. Für Marken ist die Sichtbarkeit einzigartig: Schätzungen zufolge verfolgen über eine Milliarde Menschen weltweit den Jahreswechsel am Times Square über Fernsehübertragungen und Livestreams.

Ein für DooH konzipiertes Gebäude

Das One Times Square war ursprünglich Sitz der Tageszeitung New York Times. Über die Jahrzehnte hinweg entwickelte sich das Gebäude jedoch von einem Bürostandort zur tragenden Struktur für einige der begehrtesten DooH-Flächen der Welt.

Der Turm befindet sich derzeit in einer umfassenden Neuentwicklung, deren Abschluss für 2026 geplant ist. Vorgesehen sind unter anderem eine neue Aussichtsplattform sowie ein immersives Erlebniszentrum. An der zentralen Funktion des Gebäudes ändert sich jedoch nichts: One Times Square bleibt eine der prominentesten digitalen Leinwände der Welt – nicht die größte, aber die sichtbarste.

Das LED-Upgrade 2019: 25 Stockwerke DooH

Bereits im Jahr 2019 wurden mehrere übereinanderliegende LED-Flächen durch eine einheitliche Installation ersetzt. Zum Einsatz kam ein fünfteiliger Samsung-LED-Screen mit einer Gesamtfläche von 1.081 Quadratmetern. Zusammengenommen bilden die Displays eine 110 Meter hohe vertikale Bildfläche mit einer Auflösung von 1.312 mal 7.380 Pixeln – ein 25 Stockwerke hohes DooH-Leuchtzeichen.

Mit dem Abschluss der aktuellen Umbau-Arbeiten im Jahr 2026 rechnen Branchenbeobachter sowohl mit zusätzlichen DooH-Flächen an der Fassade als auch mit einem technologischen Upgrade des Hauptscreens auf ein LED-System mit feinerem Pixelabstand.

Das Geschäft mit dem Moment

Vermarktet wird die Fläche von New Tradition, einem Premium-DooH-Anbieter mit Beteiligung von Blackstone. New Tradition betreibt mehrere prägende DooH-Standorte am Times Square sowie ein kuratiertes Portfolio hochfrequentierter digitaler Werbeflächen in den USA. Zum Jahreswechsel wird der Screen am One Times Square zum Zentrum dieses Portfolios – und mutmaßlich zum wertvollsten einzelnen Werbeplatz im globalen DooH-Markt: ein Motiv, ein Moment, eine weltweite Bühne.