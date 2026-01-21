M-Cube half dem Private Members Club Soho House die Design Week in Dubai zu beschließen. Soho House veranstaltete dafür das Closing-Dinner im Sima Collective, das Designer, Künstler und Kulturschaffende zusammenbrachte. Dabei verwandelte M-Cube die textilen Vorhänge in dynamische Projektionsflächen.

Für das Event entwickelte M-Cube dabei ein Projektionskonzept, das den Raum ohne bauliche Eingriffe veränderte. Sima Collective bot als Veranstaltungsort mit neun Ateliers eine künstlerisch geprägte Umgebung. Die vorhandene Kunst im Raum beeinflusste M-Cube bei der Gestaltung für ein harmonisches Gesamtbild.

Das Team installierte hochwertige Projektoren, die die langen Textildraperien gezielt ausleuchteten. Die Projektionen formten die Stoffe zu dynamischen, lichtdurchfluteten Oberflächen.

Die Zusammenarbeit von Soho House und M-Cube bot damit einen kuratierten Abschluss der Design Week Dubai. Das immersive Zusammenspiel aus Raum, Licht und Textil griff die vorhandenen Design-Elemente auf und spiegelte zugleich die lokale Kulturszene wider. Bereits im vergangenen Jahr arbeitete M-Cube mit dem Soho House für eine Dinner-Experience zusammen.

