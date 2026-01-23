Der Preston City Council lässt neun alte Telefonzellen auf der Market Street digital umbauen. Die technische Umsetzung in der Stadt im Nordwesten Englands übernimmt dabei ADI. Das Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich produziert und installiert LEDs.

ADI entwarf und installierte zum Beispiel die Printworks Skylights in Manchester – die größte digitale LED-Decke in Europa. Auch die Modernisierung der Außenfassade des Savoy Theatres in London führte ADI durch.

Mit der geplanten Installation in Preston verwandeln sich die markanten roten Telefonzellen in LED-Flächen, die digitale Kunst, saisonabhängige Themen und weitere Inhalte abspielen.

MT-Serie mit integrierten Lautsprechern

Für die LEDs setzt ADI die eigene MT-Serie ein. Diese sollen besonders leicht und energieeffizient sein sowie über eine lange Lebensdauer verfügen. Integrierte Lautsprecher bringen zusätzlich eine dezente Tonkulisse für die Installation.

„Als lokales Unternehmen sind wir stolz, etwas Bedeutendes zum Stadtzentrum Prestons beizutragen. Das Projekt bringt Charakter und das Erbe der Market Street mit einem neuen Feature digitaler Kunst zusammen, das Raum für lokale Kultur, Künstler und Community-Stimmen schafft“, sagt Geraint Williams, Gründer und CEO von ADI.

Die Telefonzellen stehen unter Denkmalschutz. Die Stadt hat sie gekauft und den Auftrag zur Restauration an ADI gegeben. Dafür arbeitete ADI mit Studio John Bridge Architects zusammen. Ein genauer Termin für den Aufbau steht noch aus, jedoch hat die Stadt die Pläne bereits eingereicht.

In einem Video kann man sich schon jetzt ein Bild von der geplanten Umsetzung machen.

