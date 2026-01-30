Anlässlich der Modernisierung des Studios nimmt Horst Rettig, Geschäftsführer von München TV, Florian Rotberg von invidis mit auf einen Rundgang durch das modernisierte TV-Studio. Dabei sprechen beide über die technische Neuausrichtung, die veränderten Produktionsbedingungen im Lokalfernsehen sowie den Einsatz von Samsung-LED-Technik, Kamerarobotik von Ross und erneuerter Beleuchtung.

Im Mittelpunkt stehen integrierte Produktionsabläufe in einer multifunktionalen Studioumgebung. Gezeigt wird das Zusammenspiel von LED-Display, automatisierter Kameraführung und Lichttechnik. Das Setup ersetzt klassische Studioaufbauten und reduziert den Personal- und Infrastrukturaufwand.

