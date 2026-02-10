Cittadino hat am Düsseldorfer Flughafen ein LED-basiertes DooH-System mit 18 doppelseitigen LED-Walls und einer Gesamtfläche von 263 Quadratmetern installiert. Die Displays befinden sich in den Gepäckbandbereichen des Ankunftsbereichs. Die Installation wurde Ende Dezember abgeschlossen, Betrieb und Vermarktung starteten zum Jahresbeginn.

Die LED-Walls nutzen MicroLED-Technologie mit einem Pixelpitch von 1,26 Millimetern und zeigen Bewegtbildinhalte in QHD-Qualität. Das System kombiniert Fluggastinformationen mit DooH-Werbung und Infotainment-Content in einer integrierten Lösung. Die Fläche ist aufgeteilt: 80 Prozent werden für Content und Werbung genutzt, 20 Prozent sind dauerhaft für Fluggastinformationen reserviert.

Kampagnen erzielen laut Cittadino bei klassischer Frequenz mehr als 3 Millionen Werbemittelkontakte pro Woche. Die Platzierung im Ankunftsbereich ermöglicht Sichtbarkeit für Passanten und wartende Fluggäste. Die Inhalte umfassen regionale und nationale Newsformate, Sport, Unterhaltung sowie Informationen über die Region Düsseldorf und den Flughafen selbst.

Content und Vermarktung

Der Content richtet sich an internationales und nationales Publikum. Eine Filmserie zeigt Themen wie Karneval, Gastronomie, Kunst und Sport aus Düsseldorf und der Region. Für den Auftakt standen Jacques Tilly und Gastronomin Kerstin Rapp-Schwan vor der Kamera.

„Die Kombination verschiedener Informationsquellen in einem integrierten System zeigt, wie DooH-Technologie Mehrwert für alle Beteiligten schaffen kann“, sagt Christian Helbig, Director Sales von Cittadino. Das Format schaffe maximale Aufmerksamkeit durch hohe Kontakt-Qualität und zielgruppenspezifische Aussteuerung.

Das Projekt ersetzt die bisher getrennten Werbeflächen und Fluggastinformationssysteme durch ein einheitliches Gesamtkonzept.