Boss hat sein neues Flagship in Barcelona am prestigeträchtigen Passeig de Gràcia eröffnet und bringt Digital Signage in eines der ikonischsten architektonischen Umfelder der Stadt. Der weitläufige, lichtdurchflutete Store erstreckt sich über mehr als 1.000 Quadratmeter und befindet sich in einem Wahrzeichen des Designs der 1960er-Jahre – ein klassischer Rahmen, in dem zeitgenössische Retail-Technologie auf verfeinerte lokale Handwerkskunst trifft.

Der Store verbindet offene Grundrisse mit charakteristischen katalanischen Designelementen. Eine zentrale Wand interpretiert das traditionelle „katalanische Gewölbe“ in einer modernen, vertikalen Form neu, während ein Onyx-Element Kontraste schafft und das Interieur mit dem architektonischen Erbe der Stadt verbindet. Im gesamten Store sorgen 3D-Terrakotta-Celosia-Steine für Struktur und Wärme und vereinen zeitlose Materialien mit einer zeitgenössischen Ästhetik.

Ein vertikaler Garten verankert den hinteren Bereich des Stores, bringt Grün ins Raumkonzept – inspiriert von Barcelonas urbaner Landschaft – und schafft ein natürliches Gegengewicht zu den strukturellen Elementen. Natürliches Licht spielt eine zentrale Rolle in der Atmosphäre des Stores: Oberlichter und Glasfassaden öffnen sich sowohl zur Straße als auch zum Garten, während eine schwebende Eichenkonstruktion mit einer Fläche von mehr als 30 Quadratmetern ein integriertes Beleuchtungssystem trägt, das für Kontinuität und eine subtile Wärme sorgt.