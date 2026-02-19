ist ein End-to-End-Integrator für AV-Installationen in Konferenzräumen, Hörsälen und Stadien. Im neuen invidis-Videointerview verrät Geschäftsführer Manuel Betl, wie sich die Ansprüche der Kunden verändert haben.

Comperi ist ein End-to-End-Integrator für AV-Installationen in Konferenzräumen, Hörsälen und Stadien. Im neuen invidis-Videointerview verrät Geschäftsführer Manuel Betl, wie sich die Ansprüche der Kunden verändert haben.

Manuel Betl, Geschäftsführer von Comperi, spricht im invidis-Videointerview mit Florian Rotberg über Anforderungen an moderne AV-Installationen und den Einsatz von LED-Technologie.

Comperi plant und integriert AV-Lösungen für Konferenzräume, Hörsäle sowie Stadien. Im Gespräch erläutert Manuel Betl, dass Unternehmen eher weniger Meetingräume realisieren, diese jedoch technisch hochwertiger ausstatten, und beschreibt Anforderungen an Planung und Umsetzung von LED-Installationen.

Zudem geht er auf technische Aspekte der Integration ein und erklärt, warum Comperi mit LED-Lösungen von Samsung arbeitet. Weitere Details zu Technik und Projekterfahrung zeigt das vollständige Video auf invidisXworld.

