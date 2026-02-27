Was steckt hinter Samsungs Ansatz im LED-Markt – und wie arbeitet das Unternehmen mit Integratoren zusammen, um skalierbaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen? Joachim Wieczorek, Head of LED Signage bei Samsung, erklärt im Gespräch mit Florian Rotberg, wie Samsung heute weit mehr als nur Displays liefert: Remote Device Management ermöglicht effizienteren Betrieb und vereinfacht großangelegte Installationen spürbar.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs: Broadcast als wachsendes LED-Segment. Immer mehr Unternehmen werden zu eigenen TV-Sendern – und LED spielt dabei eine zentrale Rolle. Den Gesprächsbschluss macht ein Blick auf die Kino-LED Onyx und was die neue Generation der Serie zu bieten hat. Mehr dazu im Video.

