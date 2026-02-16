-, Audio- und Managementlösungen. Fünf Produktlinien standen im Fokus.

Kramer präsentierte auf der ISE 2026 in Barcelona ein erweitertes AV-Portfolio mit Signalverteilung, AVoIP, Audio, Konnektivität, Collaboration und Management. Gemeinsam mit dem 2024 übernommenen UCC-Spezialisten Ashton Bentley zeigte das Unternehmen mehrere Neuentwicklungen am Messestand.

Im Bereich AVoIP stellte Kramer mit Zyper4K-XSE eine neue Generation von 10G-SDVoE-Encodern und -Decodern innerhalb des Zyper-Ökosystems vor. Die Geräte unterstützen native Dante-Audioübertragung, USB-C, HDMI-Loop-out, Icron-USB-Extension sowie RS-232-Steuerung und werden über die Zyper Management Platform verwaltet.

Mit der HU-Produktfamilie führte Kramer eine Switching- und Extension-Lösung ein, die HDMI, USB-C und USB kombiniert. Die Geräte sind mit Series-3-Extendern kompatibel und unterstützen BYOD- sowie Hybrid-Workflows.

Im Audiobereich erweiterte Kramer sein Dante-basiertes Portfolio um PoE-betriebene Lautsprecher für Decken-, Wand- und Pendelmontage. Zudem zeigte das Unternehmen USB-C- und HDMI-Kabel in verschiedenen Ausführungen sowie drahtlose Präsentationslösungen wie Via und Session Manager.

Mit Panta Rhei demonstrierte Kramer neue Funktionen für Management, Monitoring und Automatisierung von AVoIP-Umgebungen, darunter erweiterte Drittanbieterunterstützung sowie ein AI-gestütztes Troubleshooting-Tool.