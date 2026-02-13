Die ISE in Barcelona hat erneut Maßstäbe gesetzt und Rekorde gebrochen. Um die Flut an Neuerungen und technologischen Entwicklungen für den Schweizer Markt einzuordnen, findet am 10. März 2026 in der Enter Technikwelt Solothurn das traditionelle ISE Recap Event statt. Gastgeber und Partner sind in diesem Jahr Alltron, Avixa, IG DooH, ISE, Purelink sowie invidis.

Das Event bietet Fachbesuchern die Möglichkeit, die Highlights der Messe kompakt an einem Nachmittag Revue passieren zu lassen. Auch Personen, die nicht in Barcelona waren, erfahren hier die wichtigsten Neuerungen. Hier geht es zur Anmeldung.

Experten der beteiligten Verbände und Unternehmen analysieren die Trends in den Bereichen ProAV, Digital Signage und Collaboration. Dabei wird insbesondere auf die Relevanz der gezeigten Lösungen für Systemintegratoren und Endnutzer in der Schweiz eingegangen.

Der ISE Recap Suisse im Überblick

Ort: Enter Technikwelt Solothurn, Gewerbestraße 4 in Derendingen

Datum: 10. März 2026

invidis Digital Signage Masterclass ab 12 Uhr

Digital Signage Trends & Drivers der ISE

Best Practice – die aufregendsten und effektivsten Digital Signage Konzepte aus aller Welt

Technologie trifft Media: DooH, INstore Retail Media und Agentic AI – Fireplace Talk mit IG DooH

Ask the Expert – Fragen und Antworten rund um Signage

ISE Recap Suisse ab 14:30 Uhr