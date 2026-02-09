In den kommenden Tagen wird noch viel Zeit bleiben, um die großen Digital Signage-Trends der ISE 2026 herauszuarbeiten. Ein erstes, klares Fazit lässt sich aber schon jetzt ziehen: Die Messe war unheimlich dicht – thematisch sowie an Besuchern.

Durchgehend starke Besucherzahlen

Nahezu alle Digital Signage-Stände waren kontinuierlich stark besucht. Die Aussteller zeigten sich fast durchgehend zufrieden – sowohl mit der Anzahl der Besucher als auch mit der Qualität der Gespräche. Die offiziellen Zahlen bestätigen diesen Eindruck: Die ISE verzeichnete acht Prozent mehr Besucher als im Vorjahr.

Größte Überraschung: Halle 1

Digital Signage war auf dem Messegelände so präsent wie nie zuvor. Neben einigen Erst­ausstellern, vor allem im Software-Segment, haben viele etablierte Anbieter ihre Präsenz deutlich ausgebaut. Besonders ins Auge fielen dabei die chinesischen Consumer-TV-Hersteller TCL und Hisense, die mit wesentlich größeren und deutlich professioneller inszenierten Auftritten vertreten waren.

Halle 1, wo auch TCL und Hisense ausstellten, war die größte Überraschung der Messe. Ihren früheren Charakter als eher verzichtbarer Nebenbereich hat die Halle vollständig abgelegt. Zwar fehlte der große Glamour der von Samsung und LG dominierten Halle 3, doch präsentierte sich hier ein gut ausbalanciertes Digital Signage-Ökosystem – insgesamt auf einem deutlich niedrigeren Preisniveau als bei den etablierten Anbietern in Halle 3.

Ein deutliches Bekenntnis der Branche

Unterm Strich ist klar: Digital Signage war auf der ISE hervorragend vertreten, und die Branche wird der Messe auch 2027 treu bleiben. Hallen und Stände fungierten als starke Visitenkarte für den gesamten Sektor. Ein besonderes Highlight war dabei die im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Installation „Breathe“ von Instronic, die Besucher auf ihrem Weg zu Halle 8 – und zurück – begleitete.

Die tiefergehenden Themen und Trends werden wir in den kommenden Tagen ausführlich beleuchten. Das wichtigste Fazit vorab lautet jedoch: Die ISE war ein voller Erfolg für die Digital Signage-Branche. Hier ein Rückblick in Bildern: