Die Liebesbotschaft mal über das große Display in Bewegtbild laufen lassen: Zum Valentinstag können Nutzer Bilder und Botschaften hochladen, die auf allen DooH-Screens der Elizabeth Line am Tottenham Court Road erscheinen.

Zum Valentinstag macht Moonpig aus der Elizabeth-Line-Station Tottenham Court Road eine interaktive Liebesgalerie. In Kooperation mit Global übernimmt der Online-Anbieter für personalisierte Grußkarten sämtliche digitale Werbeflächen auf den Bahnsteigen.

Die Kampagne läuft bis zum 14. Februar und ermöglicht Nutzern, eigene Bilder und Botschaften hochzuladen, die auf den Displays gezeigt werden. Die Aktion erfolgt in Co-Branding mit Heart, einer Radiomarke in Großbritannien. Moonpig integriert die DooH-Kampagne in eine nationale Marketingaktion, die Radio- und Online-Werbung bei Global sowie Social-Media-Aktivitäten auf Instagram, Tiktok und Linkedin umfasst.

„Diese Kampagne bringt echte Liebesgeschichten auf unterhaltsame Weise zum Leben und verwandelt den täglichen Arbeitsweg in Momente, die zum Lächeln bringen“, erklärt Rachael Halliday, Marketing Director bei Moonpig. Der Takeover am Tottenham Court Road feiere alle Arten von Liebe mit echten Botschaften von echten Menschen.