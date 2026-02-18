Im Rahmen eines Studio-Rundgangs mit invidis stellte München TV den Einsatz des Kameraroboters Artimo und dessen Einbindung in die bestehende Produktionsumgebung vor. Diese ist geprägt von einer großen The Wall LED-Wand von Samsung sowie weiteren Samsung-Displays.

Der von Ross Video entwickelte Artimo ist für mobile Kamerafahrten in Fernsehstudios ausgelegt, bewegt sich über feste Studioböden und erreicht eine Hubhöhe von mehr als 2 Metern. Das System nutzt Lidar-Technologie in Kombination mit Geofencing zur autonomen Navigation im Studio. Weitere Details zur technischen Umsetzung und zum Einsatz im Produktionsalltag zeigt das vollständige Video auf invidisXworld.

Des Weiteren geht München-TV-Geschäftsführer Horst Rettig im Gespräch auf das LED- und LCD-Setup im Studio ein und erklärt die möglichen Anwendungen.

